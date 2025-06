Alice Marcelli trionfa a Zakopane: è sua la Coppa Europa di arrampicata giovanile

16 anni, atleta dei Ragni di Lecco, Marcelli guarda ora alle prossime sfide

ZAKOPANE – Un’altra straordinaria impresa per Alice Marcelli, 16 anni, di Mandello, che nel fine settimana ha conquistato la vittoria nella tappa di Coppa Europa giovanile di speed climbing disputata a Zakopane, in Polonia.

Per la giovane atleta dei Ragni di Lecco si tratta dell’ennesimo traguardo importante dopo un 2024 già ricchissimo di emozioni. Dall’esordio con la nazionale nel 2023 al titolo di campionessa mondiale giovanile conquistato lo scorso agosto in Cina, Alice ha letteralmente dominato la scena europea dello speed climbing.

Allenata da Alessandro Biggi, che la segue fin dai tempi dell’Under 14, Alice ha saputo trasformare il suo percorso in una vera ascesa verticale. “Non era tra le più dotate tecnicamente all’inizio”, ricorda il coach, “ma con determinazione e spirito di sacrificio ha saputo costruirsi un futuro competitivo, gara dopo gara.”

Nipote di Mariolino Conti, storico membro dei Ragni di Lecco, Alice ha portato avanti la tradizione di famiglia distinguendosi per costanza e sangue freddo. I successi in Italia, come quello recente a Mezzolombardo, hanno fatto da anticamera al trionfo europeo in Polonia, dove ha lasciato il segno con una prova senza sbavature.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro: a fine mese parteciperà alla Coppa Italia giovanile, poi un’altra sfida mondiale la attende a fine luglio a Helsinki, dove proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024.