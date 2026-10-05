Arrampicata. Doppio argento europeo per la velocista Alice Marcelli a Lipsia

La forte atleta mandellese 2^ alla World Climbing Europe Youth Series Speed nella categoria U19

Un piazzamento importante che le ha consentito di salire sul secondo gradino del podio della Coppa Europa Giovanile assoluta

MANDELLO La Nazionale Giovanile azzurra di arrampicata sportiva ha ottenuto ottimi risultati sulle pareti della Glashalle di Lipsia (Germania), in occasione della World Climbing Europe Youth Series Speed, con ben 12 atleti qualificati ai tabelloni finali e tanti piazzamenti di rilievo.

Protagonista assoluta la velocista mandellese Alice Marcelli, che nella categoria U19 ha conquistato uno splendido secondo posto al termine di un percorso entusiasmante. Ha infatti superato vittoriosa tutte le fasi di gara: agli ottavi contro la tedesca Fassbender, ai quarti in un bellissimo testa a testa contro la compagna di squadra Eva Mengoli (8”03 contro 8”06), e in semifinale contro la tedesca Schultz. Nella finalissima l’avversaria francese Eva-Lina Rymasz è stata l’unica a riuscire a precederla.

Alice ha messo al collo una pregevolissima medaglia d’argento e ha immagazzinato punti utili a farla salire nuovamente sul podio, per un altro memorabile argento, nella premiazione di Coppa Europa Giovanile assoluta.

La seconda giornata di gare a Lipsia, domenica 4 ottobre, è stata invece dedicata ai Senior, con la World Climbing Europe Series Speed. Nelle qualifiche femminili la lecchese Alice Marcelli ha raggiunto il 14°. In finale Alice ha conservato la 14^ piazza, uscendo agli ottavi.