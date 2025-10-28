ASD TT Abbadia Lariana, sfide combattute nella 3^ giornata di campionato

Le formazioni lariane sfiorano l’impresa in due gare, cedendo solo per 4-3

Nonostante alcune sconfitte di misura, i pongisti hanno dimostrato grinta e voglia di riscatto

ABBADIA LARIANA – La terza giornata del Campionato FITET regionale ha visto le formazioni dell’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana impegnate in trasferta tra Gallarate e Lambrugo, con risultati che confermano competitività e morale alto.

Le due sconfitte per 4-3 rappresentano la prova di una grande tenacia: in serie D/2, la squadra “A” ha perso di misura contro il TT Gallarate “A”, con Alberto Losa (1 punto), Roberto Milani e Alberto Spagnolo (2 punti) in campo. Nonostante la sconfitta, la squadra esordiente in questa serie occupa ora il quinto posto in classifica.

In serie D3 Girone A, la squadra “B” ha affrontato l’ASD TT Lambrugo-Rogeno D3 Verde, cedendo anch’essa per 4-3. I protagonisti Michele Lafranconi (2 punti), Simone Pugliese e Federico Rigamonti (1 punto) hanno mostrato grande determinazione, e la formazione lariana si trova ora al settimo posto.

La prima squadra in serie C/2, Girone B, ha perso contro il TT Gallarate per 5-2, ma i giocatori Maurizio Giovanetti, Mauro Vassena e Giovanni Villa (2 punti) hanno onorato la gara, posizionandosi al quarto posto in classifica.

Giornata più difficile in serie D3 Girone C, dove la squadra “A” ha subito una sconfitta per 7-0 contro il Lambrugo-Rogeno D3 Blu. Schierati Enzo Camarilla, Manuel Paduano, Sara Pancera e Luca Sacco. La formazione lariana resta all’ultimo posto, ma con segnali di miglioramento e grande voglia di riscatto.

Le due sconfitte per 4-3, in particolare, dimostrano che le formazioni di Abbadia Lariana sono pronte a competere e che il potenziale per risalire la classifica è altissimo. Un plauso speciale va ai giocatori che, nonostante le sconfitte di misura, hanno lottato fino all’ultimo punto.