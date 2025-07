Atletica. CRL Meeting Bronze Lombardia, Elisa Dozio vince nel lancio del disco

2° Trofeo Enzo Campi, quasi 600 atleti in gara a Rovellasca

Lecchesi sul podio con Gabriele Ciappesoni e Matteo Dozio (alto), Alessandro Rota (400m) e Riccardo Asperges (peso)

ROVELLASCA (CO) – Ben 566 atleti, mercoledì scorso, hanno gareggiato a Rovellasca (CO) nel 2° Trofeo Enzo Campi-CRL Meeting Bronze Lombardia. 13 gare: 100m, 400m, 800m m/f, salto in alto e salto triplo maschile, salto in lungo e lancio del disco femminile, getto del peso Allievi, Juniores, Assoluti maschili.

Le gare più partecipate sono state quelle dei 100m maschili con 153 atleti in gara, bene anche i 100m femminili con 82 atlete e gli 800m maschile con 81 atleti in gara. I migliori punteggi per Gaia Pedreschi (Atletica Brescia 1950) sui 100m con 11”99 (931 punti tabellari) e Francesco Frumento (CBA Cinisello Balsamo Atletica) sui 400m con 47”98 (923 punti tabellari).

Bene i lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con cinque podi: Elisa Dozio vince il lancio del disco con 36,32m nuovo primato personale migliorato di ben 4,10m, argento nel salto in alto per Gabriele Ciappesoni con 1,85m e nei 400m per Alessandro Rota con 48”79 nuovo primato personale abbassato di 29 centesimi. Argento anche per Riccardo Asperges nel getto del peso Juniores con 15,37m a solo 8 cm dal primato personale, bronzo per Matteo Dozio nel salto in alto con 1,80m-

Sette le società lecchesi in gara per un totale di ben 63 lecchesi. Di seguito i vincitori e tutti lecchesi in gara

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

100m-1^ Gaia Pedreschi 11”99 (Atl Brescia 1950), 18^ Elisa Dozio 13”15; 33^ Adelaide Castagna 13”40; 45^ Assa Djamila Sylla 13”70.

400m-1^ Gaia Pedreschi 56”48 (Atl Brescia 1950), 14^ Gemma De Capitani 1’001”77; 24^ Letizia Riva 1’03”27; 25^ Mariam Giacinta Coulibaly 1’04”15; 33^ Beatrice Scola 1’05”85.

800m-1^ Aurora De Marco 2’13”53(Gab Bellinzona), 4^ Clarissa Boleso 2’16”83; 5^ Alice Dell’Oro 2’22”70; 11^ Camilla Valsecchi 2’24”55; 18^ Marianna Chiappa 2’31”52; 28^ Elena Brenna 2’38”90.

Salto in lungo-1^ Nicole Avanzi 5,61m (Cus Pro Patria Milano), 8^ Kebe Fall 4,93m.

Lancio del disco-1^ Ellisa Dozio 31,53m.

100m-1° Jim Folajin Fonseca 10”79 (Atl Cento Torri), 9° Lorenzo Amati 11”12; 11° Thomas Cazzola 11”14; 27° Giacomo Maggioni 11”83; 78° Matteo Dozio 12”09; 80° Irick Romolo Sedir Savi 12”12; 91° Claudio Chiappa 12”35; 100° Mattia Melloni 12”50.

400m-1° Francesco Frumento 47”98 (CBA Cinisello Balsamo), 2° Alessandro Rota 48”79.

800m-1° Gioele De Marco 1’53”48 (Gab Bellinzona), 18° Marco Melesi 2’00”11 (Daini Carate Brianza), 31° Gabriele Sutti 2’03”07.

Salto in alto-1° Luca Ottaviani 1,91m (Atl Cairatese), 2° Gabriele Ciappesoni 1,85m; 3° Matteo Dozio 1,80m; 9° Mattia Melloni 1,60m.

Salto triplo-1° Emanuele Alì Tracogna 14,44m (Atl Riccardi Milano), 4° Giacomo Maggioni 12,94m.

Getto del peso Juniores-1° Tommaso Russo 16,68m (Atl Libertas Unicusano Livorno), 2° Riccardo Asperges 15,37m

Gs Virtus Calco

100m-49^ Clelia Brognoli 13”74; 66^ Matilde Beretta 14”23.

Salto in lungo-9^ Matilde Beretta 4,89m; 10^ Clelia Brognoli 4,81m; 29^ Carolina Renon 3,95m; 31^ Viola Renon 3,51m.

Lancio del disco-21^ Carolina Renon 18,06m; 25^ Viola Renon 15,78m.

Polisportiva Libertas Cernuschese

100m-42^ Laura Confalonieri 13”63; 57^ Alice Maria Cavallerano 13”97.

800m-21^ Elisa Pozzoni 2’34”82.

100m-25° Alessandro Sala 11”39

800m-Lorenzo Pozzoni 2’04”91.

Polisportiva Bellano

Lancio del disco-22^ Paola Balbiani 17,86m; 24^ Piera Balbiani 17,02m.

100m-123° Giuseppe Piva 13”87.

Getto del peso-5° Davide Bonacina 10,61m.

Up Missaglia

100m-31° Matteo Scaccabarozzi 11”51; 93° Mattia Redaelli 12”39.

Atletica 87 Oggiono

100m-112° Anmoldip Singh 12”95.

800m-59° Daniele Corti 2’11”40.

Team Pasturo

800m-45° Federico Orlandi 4’05”32.