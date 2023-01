Atletica. Indoor, a Bergamo e a Saronno ‘brillano’ i lecchesi

A Bergamo primo posto per Mattia Tacchini e Mattia Maggioni, Elisa Dozio e Junior Diseysson Goho secondi, Simone Manzoni e Emma Pastorelli terzi

Bene anche le gare a Saronno per gli atleti della Virtus Calco

BERGAMO – Ottimi risultati per le prime gare Indoor che si sono svolte nel fine settimana a Bergamo e a Saronno con specialità velocità, ostacoli e salti. Ben 22 batterie per 120 atleti sui 60m e alla fine corrono le 4 finali. Primo posto per Mattia Tacchini con 6”98 dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Secondo posto sul podio per Junior Diseysson Goho sui 60hs con 8”41 migliorando il migliore personale; altre due podi per i giallo blu lecchesi Simone Manzoni 8”48 sui 60hs per gli Allievi e Emma Pastorelli 9”38 sempre sui 60hs.

Gli altri risultati per i lecchesi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni

60m: 24^ Maria Giacin Colibaly 8”20 (4. finale 8”18), 47^ Carolina Majer 8”47, 74^ Ines Gennuso 8”81, 78^ Carlotta Balossi 8”86.

60m: 1° Mattia Tacchini 7”02 (6”98 finale 1), 7° Lorenzo Mattia 7”15 (7”08 finale 2), 36° Thomas Cazzola 7”42, 38° Simone Manzoni 7”44, 51° Alessandro Gadosa 7”52, 54° Lorenzo Azzalini 7”55, 72° Pietro Selva 7”66, 79° Davide Saverio 7”70, 104° Michael Joel Nsubuga 7”96, 111° Giovanni Negrini 8”05.

60hs Assoluti: 3° Alessandro Rota 8”54, 4° Junior Diseysson Goho 8”60 (8”41 Finale 1).

60hs Allievi: 7° Giovanni Negrini 9”09 (10”10 Finale 2).

60hs Juniores: 3° Simone Manzoni 8”50 (8”47 Finale 1).

Salto in alto: 6° Soueido Sinka 1,80m.

A Saronno è invece andata molto bene per l’allievo Matteo Giacomo del Gs Virtus Calco, prima con 2° in batteria con 8”69 sui 60hs al personale e successivamente vince con 8”53 migliora ancora sul personale.

Sempre per il Virtus Calco al secondo posto per Elisa Dozio Allieva sui 60hs nella 2^ batteria con 9”60 e nella finale 2^ posto con 9”39.

Tutti gli altri risultati lecchesi

60m: 33^ Martina Ravasio 8”39 (Atl Lecco), 35^ Marta Comi 8”40 (Atl Lecco), 39^ Elisa Dozio 8”47 (Virtus Calco).

60hs Allieve: 6^ Clelia Brognoli 10”73 /11”01 Finale 2 (Virtus Calco)

60m: 16° Christian Jacovone 7”23 /7”26 Finale 3 (Atl Lecco), 33° Matteo Scaccabarozzi 7”37 (Atl Lecco), 44° Jean Charbel Allaly 7”86 (Virtus Calco), 47° Michele Magni 7”47, 96° Giorgio Bergna 7”87 (Atl Lecco), 113° Matteo Piatti 8”12 (Us Derviese), 122° Mattia Melloni 8”21 (Virtus Calco), 134° William Idili 9”08 (Virtus Calco).

60hs Allievi: 11° Filippo Colombo 9”61 / 9”36 Finale 2 (Virtus Calco), 15° Stefano Tagliafferri 9”84 (Virtus Calco), 18° Niccolò Dozio 18”32 (Virtus Calco), 19° Mattia Melloni 18”36 (Virtus Calco), 22° Tommaso Panzeri 11”69 (Virtus Calco), 23° Vittorio Crippa 12”30 (Virtus Calco).

60hs Assoluto: 5° Matteo Dozio 9”14 /8”93 Finale 2 (Atl Lecco), 6° Giacomo Maggioni 9”79/9”43 Finale 2 (Atl Lecco), 7° Luca Perego 11”49/11”36 Finale 2 (Virtus Calco).

Salto in lungo: 4° Christian Jacovone 6,64m (Atl Lecco), 5° Matteo Maggioni 6,38m (Virtus Calco), 8° Matteo Dozio 6,11m (Atl Lecco), 9° Matteo Scaccabarozzi 6,11m (Atl Lecco), 12° Giacomo Maggioni 5,90m (Atl Lecco), 20° Stefano Tagliaferri 5,53m (Virtus Calco), 24° Niccolò Dozio 5,42m (Virtus Calco), 26° Filippo Colombo 5,31m (Virtus Calco), 32° Luca Perego 4,96m (Virtus Calco), 34° Tommaso Mojoli 4,92m (Atl Lecco), 38° Vittorio Crippa 4,73m (Virtus Calco), 39° Tommaso Panzeri 4,44m (Virtus Calco), 40° William Idili 3,61m (Virtus Calco).