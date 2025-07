Atletica paralimpica. Kwadzo Klokpah vince il titolo italiano nel lancio giavellotto

Il bel risultato durante i Campionati italiani a Grosseto

DERVIO – Kwadzo Klokpah ha vinto il titolo italiano nel lancio giavellotto durante i Campionati italiani di atletica paralimpica a Grosseto. Con la distanza di 26,93 metri ha ottenuto il titolo di campione italiano. Klokpah detiene già il record nazionale di lancio del giavellotto con la distanza di 28,36 metri.

Klokpah dopo diversi anni nella Canottieri Lecco e nella nazionale di paracanoa che lo ha visto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi ha deciso lo scorso anno di cambiare disciplina dedicandosi alla atletica. Nei Campionati italiani a Grosseto ha anche conquistato la medaglia d’argento nel lancio del peso.

“Sono soddisfatto di questo risultato perchè nella prima competizione a livello nazionale a cui partecipo sono riuscito a vincere l’oro. Ringrazio la società Freemoving di Monza per cui gareggio sotto la guida dell’allenatore Cristina Martinalli e ringrazio l’Unione sportiva derviese e in particolare l’allenatore Claudio Tagliabue. Questa nuova avventura sportiva è solo all’inizio, il percorso è molto lungo e cercherò di metterci il massimo impegno per poter arrivare alla Nazionale italiana”.

Emozione nell’emozione la visita durante le gare di alcuni compagni della nazionale di paracanoa: il bronzo di Tokyo Federico Mancarella, il campione del mondo 2019 Esteban Farias ed Eleonora De Paolis già tre volte protagonista alle Paralimpiadi.