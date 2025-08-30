Basket. Bene Niang, non gli azzurri. Oggi la sfida con la Georgia

Azzurri battuti 66-75 dai greci

Oggi alle 14 l’importante sfida contro la Georgia

MANDELLO – L’esordio contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo – giovedì 28 agosto – non è stato certamente come i tifosi della nazionale speravano. I greci – spinti dal tifo dei numerosi tifosi giunti sino a Cipro – hanno vinto la partita col punteggio di 75-66, restando praticamente sempre al comando del match.

L’unica nota lieta di un’Italia pasticciona è stata la presenza di Saliou Niang. Nonostante fosse semplicemente un esordiente a livello di una manifestazione così importante, il giocatore mandellese si è confermato cestista di livello: nei suoi venti minuti in campo ha chiuso con 11 punti, 4 rimbalzi e una stoppata. Più punti di lui li ha segnati solo il capitano Nicolò Melli, autore di una partenza sprint e di 15 punti.

La nazionale di coach Gianmarco Pozzecco tornerà in campo oggi alle 14 contro la Georgia. La partita sarà visibile in chiaro su Rai Due e a pagamento su Sky e DAZN.