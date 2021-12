Basket C Silver. Coach Tocalli “Prima la salvezza, poi ci divertiamo”

L’allenatore di Mandello commenta l’ottimo inizio di stagione

Tecnoadda prima in classifica e ancora in corsa per la Coppa Lombardia

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello è senz’altro la sorpresa della pallacanestro lecchese. Guidata dall’esordiente – a livello senior – coach Federico Tocalli, la formazione arancioblu guida il girone di Csilver “Blu 2” ed è ancora in corsa per la Coppa Lombardia. A questo proposito saranno decisivi i primi giorni del 2022, con la sfida di coppa contro Cernusco il 5 gennaio e quella al vertice del girone contro il Le Bocce Erba il 7.

“L’Inizio di stagione è stato sicuramente positivo, al di là di ogni mia aspettativa, anche perché comunque abbiamo perso Stefano Radaelli per infortunio ormai da un mese e mezzo – dichiara coach Tocalli – la squadra ha reagito bene e siamo riusciti a vincere partite importanti, anche di pochi punti. In Coppa Lombardia siamo stati sicuramente agevolati dal fatto che Cermenate aveva fuori tre giocatori importanti, ma siamo felici di poter giocare contro Cernusco”.

Nonostante il vento in poppa, l’allenatore valtellinese tiene basse le aspettative. “L’obiettivo principale nel 2022 è centrare una salvezza tranquilla. Se poi riusciremo ad arrivare nelle prime otto, faremo i play off con tanto entusiasmo. Non lo conosco molto, ma credo che il girone di Varese che affronteremo nella seconda fase sia molto forte”.

Per mantenersi stabilmente tra le prime del girone, Mandello ha bisogno di crescere ancora. “Sicuramente non stiamo difendendo bene come a inizio campionato, è una cosa su cui dobbiamo lavorare – conclude il coach – In più dobbiamo migliorare nella capacità di “chiudere le partite”. Nel girone di ritorno, in tante partite in cui avevamo vantaggi di 12-15 punti, siamo arrivati nel finale punto a punto”.