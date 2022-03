Basket C Silver. Domenica 27 marzo Mandello festeggerà il partente Radaelli

Il giocatore starà via sei mesi in Perù con l’operazione Mato Grosso

“Un’esperienza che volevo fare sin da bambino” dichiara Radaelli

MANDELLO – Mercoledì 30 marzo Stefano “Teto” Radaelli prenderà un aereo con suo padre, direzione Perù. Per sei mesi l’ala della Tecnoadda Mandello sarà impegnata a Cayara con l’operazione Mato Grosso. Per festeggiare la sua partenza i dirigenti della società hanno scelto di organizzare un pranzo conviviale e un torneo di pallacanestro.

“Questa è una scelta che ho sempre voluto prendere – dichiara il cestista mandellese – i miei genitori hanno fatto tante missioni e sono sempre stato affascinato da questa cosa. In realtà sarei dovuto partire due anni fa, ma la pandemia mi ha messo i bastoni tra le ruote. Partirò mercoledì staro via sei mesi: non vedo l’ora di scoprire quello che farò lì, dando una mano agli altri”.

La festa organizzata dalla dirigenza mandellese inizierà alle ore 11.00. Il programma prevede pranzo conviviale con hamburgher, patatine, salamelle, polenta e brasato, più un torneo di pallacanestro 4vs4 nel pomeriggio.

Il ricavato ottenuto verrà portato dallo stesso Stefano a Cayara, nella missione Mato Grosso che vede come volontari Ruben e Kettj.