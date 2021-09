Basket C Silver. Mandello, buona la prima contro la Pezzini Morbegno

Vittoria casalinga in rimonta contro la Pezzini Morbegno

17 punti per Giacomo Marrazzo e Stefano Radaelli

MANDELLO – Esordio vincente per la Tecnoadda Mandello. I ragazzi di coach Federico Tocalli hanno vinto in rimonta la partita contro la Pezzini Morbegno.

Mandello paga l’emozione dell’esordio casalingo e parte molto male, chiudendo i primi dieci minuti sul punteggio di 12-20. Nella seconda frazione i lariani cominciano la rimonta grazie a tre canestri da oltre l’arco di Balatti, andando al riposo lungo con un punto di vantaggio (37-36).

Nel secondo tempo il terzo quarto è ancora in grande equilibrio, ma nell’ultima frazione la Tecnoadda riesce a giocare più in campo aperto, scappando anche sul “più venti”.

Mandello batte Morbegno col punteggio di 82-62. Ottima prova di Stefano Radaelli e Giacomo Marrazzo, entrambi con 17 punti a segno. Doppia cifra a quota dieci anche per Riccardo Motta.

“Un anno e mezzo senza partite vere si è sentito, ma nel secondo tempo abbiano tenuto fisicamente e siamo andati via – dichiara coach Federico Tocalli – Bene il risultato e l’ultimo quarto. Era il mio esordio in Serie C e concluderlo con una vittoria mi fa felice”.

TECNOADDA MANDELLO – PEZZINI MORBEGNO 82-62

PARZIALI: 12-20; 37-36; 54-52

MANDELLO: Marrazzo 17, Ratti 1, Paduano 9, Melzi, Motta 10, Balatti 9, Allevi 4, Crippa G., Radaelli 17, Crippa M. 7, De Gregorio 8, Lafranconi n.e. All. Tocalli.