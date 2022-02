Basket C Silver. Mandello e Calolzio pronte per la seconda fase

Mandello, terza in classifica, affronta la forte Casoratese

Inizio potenzialmente “soft” per Calolziocorte in casa contro la Virtus Olona

LECCO – Inizierà il prossimo fine settimana la seconda fase del campionato regionale di C Silver che vede impegnate la Tecnoadda Mandello e l’Enginux Calolziocorte.

Il girone B2 delle due formazioni lecchesi è stato unito al B1, composto prevalentemente da squadre varesine. La seconda fase sarà composta da un girone andata e ritorno dove le formazioni del girone B1 affronteranno quelle del girone opposto, e viceversa, portandosi i punti ottenuti durante la prima fase.

Mandello attualmente è terza in classifica con dieci vittorie e quattro sconfitte. Calolzio è quinta a pari merito con altre cinque formazioni. Al termine del girone di classificazione le prime otto squadre andranno ai Play Off, le ultime due retrocederanno in Serie D. Altre due retrocessioni si avranno con un Play Out che vedrà affrontarsi tutte le 14° classificate e la peggiore 13° dei tre gironi.

La Tecnoadda Mandello esordirà sabato 12 febbraio sul campo di Casorate. “Conosciamo estremamente poco delle nostre avversarie, sarà una novità per tutti. Marnate è uno squadrone e vincerà il girone, ma ci sono una decine di formazioni in sei punti pronte a giocarsi gli ultimi sette posti rimasti. Noi dovremo fare risultato con le squadre di bassa classifica e fare più punti possibili con le squadre al nostro livello – dichiara coach Federico Tocalli – Mi aspetto sedici partite difficili, proprio perché sconosciute.

L’obiettivo è sempre quello di evitare i Play Out, vista la classifica corta, la speranza è quella di fare per la prima volta nella nostra storia i Play Off. A parte Niang dovremmo essere tutti a disposizione per l’esordio. Casorate è una squadra forte, penalizzata dal Covid e dagli infortuni, sarà una sfida molto dura”.

Esordio casalingo – venerdì’ 11 alle ore 21 – per l’Enginux Calolziocorte contro la Virtus Olona, squadra che ha ottenuto una sola vittoria in stagione al momento. “Da una settimana posso allenare la squadra al completo, e questa è una bella notizia – dichiara coach Angelo Mazzoleni – il girone varesino è composto da buone squadre, noi cercheremo di ottenere la miglior posizione possibile e contemporaneamente dare il giusto spazio ai nostri giovani. Penso che ci vorranno quattro cinque partite per capire il reale valore delle avversarie”.