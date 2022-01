Basket C Silver. Mandello e Calolziocorte pronte al rientro in campo

Sfida al vertice per Mandello contro il Le Bocce Erba

Calolzio ritrova Crevenna dopo dieci mesi dall’infortunio

LECCO – A oltre un mese dall’ultima partita disputata – il 17 dicembre 2021 – la Tecnoadda Mandello e l’Enginux Calolziocorte torneranno in campo per l’ultima giornata del girone Blu 2 di Serie C Silver.

I mandellesi sono la sorpresa della stagione e guidano la classifica con 18 punti. “Bene o male ci siamo sempre allenati, anche a ranghi ridotti, avendo tra gli otto e i dieci giocatori tra quarantene e positività. Questa settimana ci siamo allenati al completo però le condizioni fisiche non sono delle migliori perché si sarà perso un po’ il ritmo partita. Quella con Erba sarà una partita difficile e l’affronteremo senza Motta, che ha un infortunio al polpaccio.

Erba per me è la squadra più forte del campionato, cercheremo di affrontarla al massimo delle nostre possibilità. Sono due punti importanti per iniziare la seconda fase al meglio” dichiara coach Federico Tocalli.

Più critica la situazione in casa Enginux Calolziocorte. “Questo periodo è stato abbastanza disastroso – dichiara coach Angelo Mazzoleni – dopo esserci allenati sempre in 8/9, ieri per la prima volta eravamo almeno una decina. La buona notizia è il rientro in campo di Francesco Crevenna, a dieci mesi dall’infortunio al tendine. Giocheremo contro Varedo che è stata in grado di battere Erba, Morbegno e Mandello. Sarà sicuramente una gara difficile”.