Basket C Silver. Mandello “stecca” l’esordio casalingo

Netta sconfitta contro l’Italcontrol Villasanta (61-81)

Coach Tocalli “Non siamo mai stati in partita”

MANDELLO – Non inizia bene il campionato della Tecnoadda Mandello. I ragazzi allenati da coach Federico Tocalli hanno perso in maniera abbastanza netta contro l’Italcontrol Villasanta l’esordio casalingo di sabato 24 settembre.

Fin dall’inizio si vede la differenza i mira tra le due formazioni. Per tutto il primo quarto gli ospiti sono una sentenza dalla lunga distanza e Mandello deve rincorrere (12-18). La seconda frazione è sempre della squadra monzese, che va al riposo su un tranquillo 28-44.

Nella ripresa i ragazzi di Tocalli non danno segni di reazione e arrivano a toccare i venticinque punti di svantaggio nell’ultima frazione, prima di chiudere il match sul punteggio di 61-81.

Miglior marcatore l’esordiente Omar Longhi a quota 12. 11 punti per Ibrahim Niang.

“Non siamo praticamente mai stati in partita. All’inizio avevamo creato buoni tiri, ma non facevamo mai canestro – dichiara coach Tocalli – una volta che siamo andati sotto di dieci punti non siamo mai riusciti a rientrare. Pessima prova in difesa, loro hanno dimostrato più voglia di noi. È stata una serata storta in attacco, dalla mia squadra non mi aspetto certo novanta punti, quindi se vogliamo vincere dobbiamo difendere sicuramente meglio”.

TECNOADDA MANDELLO – ITALCONTRO VILLASANTA 61-81

PARZIALI: 12-18, 28-44, 44-64

MANDELLO: Longhi 12, Niang 11, Combi 9, Balatti 8, De Gregorio 6, Ratti 6, Marrazzo 5, Lanfranconi S. 2, Melzi 2, Invernizzi n.e, Lanfranconi n.e, Puglisi. All. Tocalli