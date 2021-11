Basket C Silver. Mandello torna alla vittoria, battuta Groane

Partita chiusa già alla fine del primo tempo (51-30)

5/5 da tre punti per un precisissimo Simone Paduano

MANDELLO – Dopo due sconfitte esterne consecutive – entrambe ai tempi supplementari – la Tecnoadda Mandello ritrova il campo di casa e anche il foglietto rosa, battendo senza problemi il fanalino di coda il Nuovo Basket Groane 2005.

Mandello esplode con un primo quarto di grande qualità offensiva (27-18), allungando ulteriormente con un’ottima seconda frazione grazie a un precisissimo Simone Paduano, andando al riposo con oltre venti punti di vantaggio (51-30)

Nella ripresa la partita non è mai in discussione. Coach Federico Tocalli – senza l’infortunato Stefano Radaelli – dà ampio spazio a tutti i suoi giocatori senza che la concentrazione cali.

Mandello torna alla vittoria col punteggio di 79-58. Quindici punti con 5/5 da oltre l’arco per Simone Paduano.

Soddisfatto l’allenatore arancioblu. “Una buona vittoria, in una partita mai in discussione. Nel primo tempo siamo andati molto bene in attacco e abbiamo giocato con intensità, lavorando bene sotto ai tabelloni. Ci voleva una vittoria dopo due sconfitte consecutive. Sono contento anche per il fatto che tutti i miei ragazzi sono andati a referto”.

TECNOADDA MANDELLO – NUOVO BASKET GROANE 2005 79-58

PARZIALI: 27-18, 51-30, 65-43

MANDELLO: Paduano 15, Marrazzo 10, Ratti 9, Balatti 7, De Gregorio 7, Papa Niang 7, Crippa M. 6, Motta 6, Allevi 5, Lafranconi 4, Balatti 2, Crippa 1, All. Tocalli