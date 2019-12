Basket C Silver. Mandello, ultimo quarto disastroso

Lecchesi decimati.

Garbagnate vince in maniera netta (81-56).

GARBAGNATE MILANESE – Seconda “scoppola” esterna consecutiva per la Tecnoadda Mandello. I ragazzi di coach Marco Pozzi hanno perso in maniera netta contro la O.S.L. Garbagnate.

Il primo quarto è in sostanziale equilibrio (18-18), ma già dalla seconda frazione sono i milanesi a prendere il controllo della partita, andando al riposo con sei punti di vantaggio. (38-32).

Nel terzo quarto una Mandello ampiamente acciaccata – fuori Crippa, De Gregorio e il lungodegente Motta in panchina per onor di firma – perde prima Andrea Ratti per un infortunio alla coscia e poi Stefano Radaelli, fuori causa dopo il quinto fallo personale (55-45).

Le rotazioni al minimo incidono in maniera pesante nell’ultima frazione, quando Garbagnate prende il controllo della partita in maniera decisa. Il parziale di 26-11 rende la sconfitta fin troppo pesante per una Tecnoadda che paga anche la scarsa precisione al tiro, con 4/22 da oltre l’arco e un misero 50% ai tiri liberi.

Ottima partita per Ibrahim Niang, autore di una gara da ventuno punti e dieci rimbalzi.

“Contro una squadra aggressiva e fisica per noi non è facile giocare – dichiara coach Marco Pozzi – le rotazioni accorciate ci hanno penalizzato. Comunque dobbiamo essere più duri mentalmente, imparare a gestire gli svantaggi senza mollare di colpo.”

O.S.L. GARBAGNATE – TECNOADDA MANDELLO 81-56

PARZIALI: 18-18, 38-32, 55-45

MANDELLO: Marchesi, Albenga 6, Paduano 1, Balatti 4, Radaelli 12, Motta n.e, Ratti 5, Niang 21, Simone, Zucchi 3, Marrazzo 4. All. Pozzi.