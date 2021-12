Basket C Silver. Mandello, vittoria con brivido a Cantù

Canestro vincente di Marrazzo, Cantù sbaglia il tiro della vittoria

Super prestazione di Simone Paduano: 17 punti e 6 assist

CANTÙ – Vittoria esterna per la Tecnoadda Mandello. La squadra di coach Federico Tocalli espugna il campo dell’ABC Cantù al termine di una gara molto combattuta.

Mandello prova la partenza a fionda (0-8), ma i giovani canturini con pazienza si mettono in scia, restando sempre sotto la decina di punti di distacco e andando al riposo sul punteggio di 39-48.

La ripresa inizia con un altro strappo della formazione lecchese. Mandello segna i primi sette punti e tocca il massimo vantaggio (39-55). Con la partita in mano, i giocatori lecchesi si addormentano e i canturini iniziano a crederci, riuscendo a mettere il naso avanti.

Nel quarto periodo si arriva al finale punto a punto. A quattro secondi dalla fine Giacomo Marrazzo – 16 punti in serata – segna il canestro che porta avanti Mandello (88-90) su assist di Simone Paduano.

Cantù ha in mano il tiro della vittoria da tre ma lo sbaglia, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi arancioblu.

Ottime le prova di Paduano – 17 punti, 5/9 da tre e 6 assist – e Ibrahim Niang, autore di una gara da 15 punti e 8 rimbalzi catturati.

“Una partita molto sofferta, in cui siamo stati avanti per lunghi tratti, ma loro ci hanno sempre ripreso. Oggi male la difesa, 88 punti sono troppi da subire, ma sono comunque contento perché l’importante era ottenere questa vittoria” dichiara coach Tocalli.

ABC CANTÙ – TECNOADDA MANDELLO 88-90

PARZIALI: 18-26; 39-48; 62-69

MANDELLO: Lafranconi L. n.e, Marrazzo 16, Ratti 11, Paduano 17, Grippa G. n.e, Motta 3, Niang 15, Balatti 8, Allevi 6, Lafranconi S., Crippa M. 11, De Gregorio 3. All. Tocalli.