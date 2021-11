I mandellesi perdono sul campo della Pezzini Morbegno

“Per tre quarti abbiamo fatto il contrario di quello che andava fatto” dichiara coach Tocalli

MORBEGNO – Seconda sconfitta esterna consecutiva ai tempi supplementari per la Tecnoadda Mandello. Dopo aver ceduto domenica scorsa sul campo di Erba, i ragazzi di coach Tocalli hanno perso ieri a Morbegno contro la Pezzini.

Morbegno approfitta di un inizio tranquillo di Mandello per chiudere il primo quarto avanti (15-13). I lariani aumentano il ritmo e provano a guadagnare margine nella seconda frazione; i valtellinesi ricuciono e il primo tempo finisce in sostanziale parità (30-32).

Nella ripresa Mandello non segna mai – parziale di 19-7 la Pezzini nella terza frazione – e solo un grande ultimo quarto difensivo degli arancioblu li rimette in pista. I lecchesi avrebbero anche il tiro della potenziale vittoria nelle mani di Riccardo Motta, ma il calolziese non segna e la gara va ai supplementari.

L’over time si rivela fatale per i ragazzi di coach Tocalli, che perdono col punteggio di 71-65.

“Abbiamo giocato veramente male per tre quarti, facendo tutto il contrario di quello che andava fatto e lasciando per l’ennesima volta troppi rimbalzi offensivi agli avversari. Complimenti a Morbegno per la vittoria” dichiara coach Federico Tocalli.

PEZZINI MORBEGNO – TECNOADDA MANDELLO 71-65 (d.t.s)

PARZIALI: 15-13, 30-32, 49-39, 57-57

MANDELLO: Balatti 13, Paduano 12, Papa Niang 9, Radaelli 9, Allevi 8, Melzi 6, Motta 6, Marrazzo 2, Crippa, Lafranconi L., Lafranconi S. 0, Ratti. All. Tocalli