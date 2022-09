Basket C Silver. Tecnoadda Mandello, l’obiettivo è la salvezza

Squadra giovane, reparto lunghi ancora incompleto

“L’obiettivo è non terminare tra le ultime quattro” dichiara coach Tocalli

CALOLZIOCORTE – La prima formazione lecchese di basket a giocare una gara ufficiale sarà la Tecnoadda Mandello di coach Federico Tocalli. Gli Arancioblu avranno la fortuna di esordire oggi in casa contro Villasanta, alle ore 18.00.

Il coach valtellinese deve però fare i conti con una rosa ancora “work in progress”. «Dire che siamo pronti è una parola grossa, ma sarebbe comunque bello iniziare con una vittoria, ci darebbe subito morale. Quest’anno la squadra è giovane e il reparto lunghi al momento è incompleto, con Invernizzi fuori e Radaelli che rientrerà solo a metà novembre”.

Le amichevoli per la Tecnoadda non sono andate benissimo: una prestazione bruttina all’esordio contro il Le Bocce Erba e tre sfide contro formazioni di Serie D, ma mai al completo.

“Nel girone ci sono almeno sei, sette squadre più forti di noi – prosegue Tocalli – il nostro obiettivo è non terminare tra le ultime quattro in classifica e provare a restare in Serie C tramite i play-off Silver”.

Mantenere la categoria non sarà semplice, visto le quattro retrocessioni dirette e la giovane età della squadra. “Devo dire che quando abbiamo scelto di ringiovanire la rosa non sapevamo ancora la formula del campionato, perciò siamo rimasti spiazzati. In ogni caso la salvezza ce la dobbiamo guadagnare prima di tutto nella nostra metà campo, difendendo forte e giocando in velocità”.