Basket. Che prestazione per Saliou Niang alla Next Gen Cup

41 punti e 65 di valutazione per il mandellese

Prestazione senza senso, ma la vittoria è andata a Sassari (103-108)

TRENTO – Il mandellese Saliou Niang continua a far drizzare sopracciglia. Nell’ultima partita di campionato l’ala non è stata messa in campo da coach Paolo Galbiati con la Serie A dell’Aquila Trento, quindi ha potuto “scatenarsi” nella partita di Next Gen Cup contro la Dinamo Sassari, partita che purtroppo i trentini hanno perso di cinque punti (103-108).

La prestazione del diciannovenne lariano è stata quasi perfetta. Le statistiche dicono che ha fatto una tripla doppia da 41 punti – 14/16 da due, 10/11 dalla lunetta e una tripla – 11 rimbalzi e altrettanti assist. Se aggiungiamo anche gli 8 falli subiti e i 6 recuperi, ne viene fuori la stratosferica valutazione di 65.

Il cartellino di Niang è di proprietà della Fortituto Bologna (serie A2), società in cui si trasferì da quattordicenne. L’Aquila Trento ha ottenuto il prestito del giocatore e avrà anche il diritto di riscattarlo, a fine stagione.