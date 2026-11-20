Prima chiamata per il diciottenne mandellese

Inserito nella lista dei 24 giocatori pre-convocati

MANDELLO DEL LARIO – Mentre Saliou Niang è impegnato nel campionato collegiale con la maglia di Louisiana State, il fratello Cheickh ottiene la sua prima convocazione con la maglia della nazionale di pallacanestro, a poco più di 18 anni.

Niang, inserito la scorsa primavera come “ospite” nel raduno di Livorno, è entrato ufficialmente nella lista dei 24 giocatori pre-selezionati dal Commissario Tecnico Luca Banchi in vista delle prossime due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIBA 2027.

La nazionale italiana giocherà al PalaEur di Roma giovedì 26 novembre alle 20 contro la Turchia – attualmente imbattuta – e domenica 29 novembre andrà a Belgrado ad affrontare la Serbia. Attualmente l’Italia è terza nel girone e potenzialmente qualificata per la manifestazione.

Cheickh Niang è alla seconda stagione da professionista, sempre con la maglia dell’Aquila Trento. In campionato sta segnando oltre 7 punti di media, col 50% da 2 punti e il 30% da 3. In EuroCup la media punti sfiora gli 8, con un ottimo 40% da oltre l’arco e il 72% ai tiri liberi, in 17 minuti.