Basket CSilver. Inarrestabile Mandello, respinta Basketown

Lariani sempre primi.

Doppia doppia per Stefano Radaelli.

MANDELLO – Prosegue a gonfie vele il campionato della neopromossa Tecnoadda Mandello. La truppa di coach Marco Pozzi ha vinto l’ennesima partita di questa brillantissima stagione, battendo senza troppi problemi i milanesi di Basketown.

La Tecnoadda inizia subito col piglio giusto (8-0), ma deve anche fare i conti con una squadra strana, con pochi centimetri e molta “cazzimma”. Basketown la butta fin da subito sull’aggressività e il gioco duro e Mandello patisce la situazione, chudendo comunque il primo tempo avanti di una decina di punti (40-28).

Nella ripresa la situazione non cambia. La Tecnoadda mantiene il minimo vantaggio e lo porta al sicuro a fine gara, ottenendo una preziosa vittoria col punteggio di 73-64.

Fantastica prova di Stefano Redaelli, autore di una gara da venti punti e quattordici rimbalzi.

“Non è stata una buona partita – dichiara coach Pozzi – più volte abbiamo avuto l’occasione di chiuderla e non ce l’abbiamo fatta, pur non rischiando nulla. In ogni caso erano due punti da fare assolutamente, e li abbiamo messi in cascina.”

TECNOADDA MANDELLO – BASKETOWN MILANO 73-64

PARZIALI: 21-12, 40-28, 58-45

MANDELLO: De Gregorio, Balatti 2, Paduano 10, Albenga 5, Radaelli 20, Ratti 8, Niang 6, Crippa 9, Marchesi, Simone, Zucchi, Marrazzo 13. All. Pozzi.