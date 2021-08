Basket Csilver. La Tecnoadda Mandello inizia oggi la stagione

Si riparte interamente dal blocco dello scorso anno

“L’obiettivo è una salvezza tranquilla”

MANDELLO – Riparte oggi la stagione della Tecnoadda Mandello, teoricamente la terza della compagine lariana in Csilver, anche se le prime due sono state entrambe fermate dalla pandemia di Covid-19.

La formazione allenata da coach Federico “Chicco” Tocalli ricomincia sostanzialmente dalla squadra dello scorso anno. Il mercato non ha portato alcuna variazione, eccetto il giovanissimo Leonardo Lafranconi, mandellese che o scorso anno ha giocato nelle giovanili della Gimar Lecco.

“Speriamo di partire, ma soprattutto di finire il campionato – dichiara coach Tocalli – fortunatamente tutti i giocatori in rosa hanno ridato la loro disponibilità. L’obiettivo principale è ottenere una salvezza tranquilla, iniziando poi a guardare verso l’alto per agganciare i Play Off. Il gruppo è consolidato e lo scorso settembre eravamo partiti molto bene nelle amichevoli pre stagionali, giocando con voglia e intensità”.

“Quello che vorrei impostare è una difesa forte, con un gioco rapido che si affida a contropiede e movimento veloce della palla in attacco” conclude l’allenatore morbegnese.