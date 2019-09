Basket CSilver. Mandello, buona la prima!

Esordio vincente per la Tecnoadda

Strepitosa prova di Radaelli, autore di 35 punti

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello ha “bagnato” l’esordio in Csilver con una roboante vittoria, al termine di una partita in cui gli attacchi hanno avuto la meglio su difese ancora da registrare.

Mandello parte con Ratti, Marrazzo, Albenga, Radaelli e Crippa, un quintetto con un’età media di ventuno anni.

L’inizio arancioblu è strepitoso (10-0), approfittando di una Vimercate che sembra giocare con le marce basse. Mandello mantiene il vantaggio fino alla fine del primo quarto (22-13), ma già dalla seconda frazione la Di. Po. Si rende più pericolosa. Gli ospiti si rimettono in partita con un parziale di undici punti consecutivi, ma non basterà per andare al riposo in vantaggio (41-37).

Nella ripresa è ancora la Tecnoadda a partire bene, anche se tre triple consecutive portano i brianzoli clamorosamente avanti (50-52). Mandello è brava a non perdere la bussola e continuare a giocare con energia. Lo scatenato Stefano Radaelli e il roccioso Michele Crippa – ben orchestrati dal capitano Simone Paduano – colpiscono senza pietà la difesa ospite, confezionando un ultimo quarto da trentatre punti segnati che porta la Tecnoadda alla vittoria col punteggio di 97-87.

“Questa vittoria è una buona iniezione di fiducia – dichiara coach Marco Pozzi – abbiamo preso due punti importanti nonostante i tanti errori commessi. Sono contento della forza mentale della mia squadra, anche quando Vimercate è rientrata in partita non abbiamo mai mollato. Abbiamo lavorato bene in attacco, ho visto una squadra ordinata, capace di trovare buone soluzioni.”

TECNOADDA MANDELLO – DI.PO. VIMERCATE 97-87

PARZIALI: 22-13, 41-37, 64-57

MANDELLO: Albenga 1, Paduano 15, Lafranconi ne, Balatti, Radaelli 35, Ratti 11, Niang 4, Crippa 20, Anghileri 7, Marchesi ne, Simone 2, Marrazzo 2. All. Pozzi