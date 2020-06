Basket CSilver. Mandello, cambio alla guida, arriva coach Chicco Tocalli

Prima esperienza senior per lui

Coach Marco Pozzi rinuncia per motivi extra cestistici

MANDELLO – Notizia sorprendente, ma non del tutto inattesa. Le strade del Basket Mandello e di coach Marco Pozzi si separano, almeno per quanto riguarda la guida della prima squadra. Durante l’incontro di ieri sera l’allenatore brianzolo ha comunicato la rinuncia all’incarico, per motivi lavorativi.

“Ieri sera ho incontrato i dirigenti e ho comunicato con dispiacere che non potrò allenare la Serie C – dichiara coach Pozzi – purtroppo le attività extra basket non mi lasciano abbastanza tempo per un impegno del genere. Ho comunque dato loro la disponibilità per aiutare saltuariamente, collaborando coi dirigenti nella parte organizzativa.”

“Ringrazio coach Marco Pozzi per il grande lavoro fatto in questi tre anni – dichiara il dirigente Matteo De Carli – un triennio di grande crescita, con la prima storica promozione in Serie Csilver e l’amarezza di non esser potuto concludere sul campo l’ultimo campionato. Il suo posto verrà preso da Chicco Tocalli, suo vice nelle ultime stagioni. L’idea è quella di dare continuità al progetto intrapreso, anche a livello di giocatori.”

Giustamente entusiasta coach Federico “Chicco” Tocalli, alla prima esperienza come capo allenatore da senior. “Ho accettato l’incarico, ringrazio la società per la fiducia, che spero di ripagare coi risultati. Non vedo l’ora di cominciare, l’obiettivo è ottenere una salvezza tranquilla. Settimana prossima parlerò coi giocatori. Vorrei confermare lo zoccolo duro e inserire qualche giovane della U18, dando minuti a chi se li meriterà. Spero di dimostrare sul campo di essere in grado di fare il capo allenatore in una categoria impegnativa come la Csilver.”