Basket CSilver. Mandello, che fatica contro la O.SA.L.

Primo tempo gagliardo, poi il calo.

Miglior marcatore Ibrahim Niang a quota 14 punti.

MANDELLO – Vittoria difficoltosa per la Tecnoadda Mandello, al termine di una partita dai due volti: primo tempo brillantissimo, secondo da dimenticare.

L’inizio di gara degli arancioblu è spumeggiante. La O.SA.L Novate è una squadra ben più pericolosa di quello che dice la sua classifica, anche se le vittorie esterne stanno ancora a zero.

Dopo un primo quarto chiuso 21-9, la Tecnoadda allunga ulteriormente nel secondo, andando al riposo con un’ampia doppia cifra di vantaggio (41-25).

I tifosi che prevedevano una facile vittoria, han presto dovuto ricredersi. La Tecnoadda smarrisce la via del canestro nel secondo tempo, non segnando praticamente mai negli ultimi cinque minuti di partita. La O.SA.L ne approfitta per riportarsi sotto, tanto da avere in mano il tiro della potenziale vittoria, fortunatamente sbagliato.

Mandello vince col punteggio di 61-59 e si issa fino al terzo posto solitario in classifica.

“ Salviamo i due punti, ottenuti al termine di una partita difficile. Loro sono una buona squadra e noi abbiamo pagato un po’ il rientro dalle feste, andandoi in difficoltà nella ripresa” ha dichiarato coach Marco Pozzi a fine gara.

TECNOADDA MANDELLO – O.SA.L NOVATE 61-59

PARZIALI: 21-9, 41-25, 51-41

MANDELLO: Balatti 4, Paduano 11, Lafranconi 3, Albenga 2, Radaelli 8, Ratti 5, Niang 14, Crippa 4, Marchesi, Simone ne, Zucchi, Marrazzo 10. All. Pozzi