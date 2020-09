Basket CSilver. Mandello e Calolziocorte inserite nel girone C

Le due formazioni lecchesi inizieranno venerdì’ 23 ottobre

Il derby si giocherà il 27 novembre a Mandello.

LECCO – La FIP Lombardia ha pubblicato i gironi provvisori del campionato di Serie Csilver. Rispetto agli anni scorsi, a causa della recente pandemia, la formula è cambiata in maniera sostanziale, dividendo la Lombardia in due macro aree, est e ovest.

In entrambe le aree le formazioni sono state divise in tre gironi da otto squadre, che disputeranno un torneo di classificazione di sola andata. Ci sarà poi una seconda fase che andrà a “mischiare” nuovamente le squadre, creando otto gironi da sei formazioni in cui ognuna di esse porterà i punti ottenuti.

Al termine di questo ulteriore passaggio, le prime due di ognuno degli otto gironi dovrebbero andare ai Play Off, le ultime due ai Play Out, le restanti chiuderebbero la stagione.

L’Enginux Calolziocorte e la Tecnoadda Mandello sono state inserite entrambe nel girone B. Entrambe le formazioni dovrebbero esordire venerdì 23 ottobre, sul campo di casa. Mandello giocherà alle 21.15 contro Groane, Calolzio alle 21.00 contro Erba, probabilmente sul campo di Rovagnate.

Il derby tra le due formazioni – il primo in Serie C – si giocherà venerdì 27 novembre 2020 al CRAL di Mandello.

“Un girone sicuramente non facile, Erba e Calolzio penso siano le migliori formazioni del girone, il resto delle squadre potrebbero essere al nostro livello – dichiara il coach mandellese Federico Tocalli – dobbiamo cercare di fare più punti possibili nella prima fase, visto che poi si porteranno nella seconda”.