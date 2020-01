Basket CSilver. Mandello, fatale il terzo quarto

Primo tempo super, poi il ko

Esordio per il neo acquisto Alessandro Allevi

GORGONZOLA – La Tecnoadda Mandello spaventa la Nuova Argentia ASD Gorgonzola, formazione che non ha ancora perso punti fra le mura amiche. Un terzo quarto deficitario condanna però i ragazzi di coach Marco Pozzi alla sconfitta.

Mandello si presenta in campo col nuovo acquisto Alessandro Allevi, arrivato dall’Enginux Calolziocorte. La formazione lecchese tiene botta nel primo quarto e scappa via nella seconda frazione, mettendo nel cesto dei milanesi quasi cinquanta punti in un tempo (42-49).

Al ritorno in campo i giocatori dell’Argentia aumentano il livello dei contatti, buttando il match sul piano fisico. La strategia paga ampi dividendi, visto che i milanesi chiuderanno il terzo quarto con un parziale di 24-8. Nell’ultima frazione una Mandello ai minimi termini – fuori per falli Ratti, Niang, Radaelli e il neo arrivato Allevi – riesce comunque ad avere la possibilità di giocare per il pareggio a dieci secondi dalla fine. La palla persa di Marrazzo condanna i lecchesi alla sconfitta, avvenuta col punteggio di 81-76.

“In difesa siamo andati male, concedendo troppi punti facili. I loro esterni ci hanno massacrato col tiro da tre punti – ha dichiarato coach Pozzi . In ogni caso questo non è certamente un campo facile e i miei ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine, rimettendo in piedi la partita con grande abnegazione.

NUOVA ARGENTIA ASD – TECNOADDA MANDELLO 81-76

PARZIALI: 26-25, 42-49, 66-57

MANDELLO: Allevi 3, Balatti 7, Paduano 19, Lafranconi, Albenga, Radaelli 17, Ratti 6, Niang 10, Marchesi, Simone 2, Zucchi 2, Marrazzo 10. All. Pozzi.