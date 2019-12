Basket CSilver. Mandello fatica, ma abbatte La Torre

Vittoria esterna tirata

Buona prova per Radaelli, autore di una doppia-doppia

TORRE BOLDONE – Si chiude con una vittoria e il terzo posto in classifica il 2019 della Tecnoadda Mandello. I ragazzi di coach Marco Pozzi hanno faticato ma, alla fine, l’hanno spuntata contro gli orobici del La Torre Basket.

Con grande sorpresa dei presenti, sono i padroni di casa a fare la partita nel primo quarto (23-19). Mandello è irriconoscibile nella metà campo difensiva e coach Marco Pozzi, per girare la partita, decide di passare alla difesa a zona. La mossa paga discreti dividenti, coi lecchesi che vanno al riposo in vantaggio di un possesso pieno (33-36).

Nella ripresa Mandello prosegue con la difesa a zona e allunga, fino a sfiorare la doppia cifra di vantaggio (53-61). Nell’ultima frazione i giocatori di casa si avvicinano, ma non riescono a passare avanti e i lecchesi possono festeggiare una vittoria col punteggio di 72-75.

Doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi per Stefano Radaelli, anche se con un pessimo 5/11 dalla lunetta.

“Abbiamo avuto una serata storta al tiro, sia da oltre l’arco che ai liberi. Di questa partita salviamo solo in risultato. Ora siamo terzi in classifica, che per una neopromossa non è certo un risultato di poco conto” ha dichiarato l’assistant coach Federico Tocalli a fine gara.

LA TORRE BASKET – TECNOADDA MANDELLO 72-75

PARZIALI: 23-19, 33-36, 53-61

MANDELLO: Marchesi 0, Albenga 6, Paduano 0, De Gregorio 0, Balatti 0, Radaelli 23, Ratti 1, Niang 17, Crippa 16, Simone 0, Zucchi ne, Marrazzo 12. All. Pozzi