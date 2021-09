Basket Csilver. Mandello, ottima sgambata contro Calolziocorte

Mandello vince quattro quarti su cinque

Oltre venti punti di margine alla fine per i lariani

MANDELLO – La prima sfida stagionale di serie Csilver tra Tecnoadda Mandello ed Enginux Calolziocorte è stata un’amichevole giocata ieri nel palazzetto della società lariana.

La partita si è disputata su cinque quarti, azzerando sempre il punteggio e con l’ultimo giocato senza fermare il cronometro.

La Tecnoadda Mandello di coach Federico Tocalli si è dimostrata più pronta degli avversari nel primo quarto (15-9), ma nel secondo sono stati i calolziesi a “menare le danze”, approfittando di qualche difficoltà offensiva dei padroni di casa (11-13).

Nella ripresa Mandello vince di misura la terza frazione (17-13) e in maniera amplissima l’ultima (24-13), con Calolzio che dà molto spazio a ragazzi del 2004.

Sommando i quattro quarti di gioco, Mandello vince complessivamente col punteggio di 67-48. Il quarto supplementare, senza fermare il cronometro, se lo aggiudicano ancora i lariani (13-7).

Sommando il totale dei cinque quarti la vittoria è andata a Mandello col punteggio di 80-55. 27 punti e 12 rimbalzi – in soli ventitre minuti di gioco – per il lariano Stefano Radaelli, 16 per il suo compagno Giacomo Marrazzo.

“Nel complesso è stata una buona amichevole, la seconda sgambata stagionale che ci dà morale. Settimana prossima abbiamo altre due amichevoli e poi, da sabato 25, comincia il campionato” dichiara coach Tocalli.

“Era quasi un paio d’anni che non si giocava ed è stata una partita piacevole. Mandello è sicuramente più avanti di noi e alcuni giovani si devono abituare alla Serie C, ma nel complesso sono soddisfatto” dichiara il coach calolziese Angelo Mazzoleni.