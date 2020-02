Basket Csilver. Mandello, primo tempo da dimenticare

Inizio pessimo, rimonta sfumata

Sedici punti e nove rimbalzi per Niang

AGRATE BRIANZA – La Tecnoadda Mandello perde in trasferta sul campo dei Canarins di Agrate Brianza, complice un primo tempo assolutamente da dimenticare.

L’inizio di gara è tutto per i Canarins. I ragazzi di coach Decio sfruttano un gioco piuttosto fisico per mettere subito un ampio distacco tra loro e i mandellesi, chiudendo il primo quarto con quasi trenta punti segnati (29-15). La situazione non migliora nel secondo e la Tecnoadda fa al riposo lungo con quasi venti punti sul groppone (53-36).

Nella ripresa Mandello si adegua al metro arbitrale e si rimette piano piano in partita. Nell’ultimo quarto i lariani arrivano fino al meno quattro, con palla in mano, ma non oltre. Agrate vince 77-69 e si porta a soli due punti dai mandellesi, senza ribaltare la differenza canestri.

“Questa è stata una partita difficile, le squadre fisiche noi le soffriamo molto. Sono comunque contento per la reazione del secondo tempo, anche se non siamo mai riusciti ad andare in vantaggio “ dichiara coach Marco Pozzi.

AGRATE CANARINS – TECNOADDA MANDELLO 77-69

PARZIALI: 29-15, 53-36, 68-58

MANDELLO: Allevi 3, Balatti, Paduano 8, Albenga, Radaelli 12, Ratti 14, Niang 16, Crippa 5, Simone, Zucchi, Marrazzo 11. All. Pozzi.