Basket CSilver. Tecnoadda Mandello, utile sgambata contro Pescate

Cinque quarti di gioco per le due formazioni lecchesi

Coach Tocalli “Bene in campo aperto e in difesa”

MANDELLO – Prima uscita ufficiale per la Tecnoadda Mandello di coach Federico Tocalli. Gli arancioblu hanno disputato un’utile “sgambata” contro i cugini dell’Autovittani Pescate (Serie D), anche loro alla primissima amichevole stagionale con l’esordiente coach Igor Amadori.

A sorpresa sono proprio i pescatesi a scattare meglio al via, ma è solo un fuoco di paglia. Bastano pochi minuti alla Tecnoadda per prendere il pallino del gioco, chiudere il primo quarto sul punteggio di 24-11 e non voltarsi più indietro.

I mandellesi superano i venti punti di margine già nel secondo quarto e, nonostante una terza frazione piuttosto appannata – vinta dagli ospiti – dilagano nel finale di gara.

Alla sirena finale, dopo cinque quarti di gioco, Mandello vince col punteggio di 89-55.

“Sono abbastanza contento, siamo alla prima uscita dopo oltre sette mesi e questo si è visto. Bene in difesa e a campo aperto, un po’ di fatica invece nel gioco offensivo a metà campo, ma non mi preoccupo” ha dichiarato coach Tocalli.

Soddisfatto anche coach Amadori. “Siamo una squadra nuova e di una categoria inferiore, quindi questo test mi è stato utile più per valutare i miei giocatori. Siamo ancora indietro, ed è normale, visto che in palestra abbiamo fatto per lo più lavoro tecnico e fisico individuale. Manca ancora un mese all’inizio del campionato, abbiamo molto tempo per mettere tutto a posto”.