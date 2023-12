Basket DR1. Mandello torna alla vittoria, espugnata Tirano

Interrotta la lunga striscia di sconfitte consecutive

Ottima la prova del playmaker Sebastiano Melzi (17 punti)

TIRANO (SO) – Al secondo tentativo, coach Francesco Spandrio coglie la sua prima vittoria sulla panchina della Tecnoadda Mandello. I lariani sono andati a espugnare il campo del Basket Tirano in una partita in cui dovevano assolutamente vincere.

L’inizio di gara è tutto per la squadra mandellese, attenta in difesa e precisa in attacco. I lecchesi concedono solo ventidue punti ai padroni di casa – undici per quarto! – e vanno al riposo di metà partita sopra di venti lunghezze (22-42).

Nel terzo quarto il distacco si mantiene invariato (45-63) mentre, nell’ultima frazione, i padroni di casa approfittano di una Tecnoadda un po’ superficiale per rendere meno amara la sconfitta (77-89) .

Protagonista inaspettato della partita il playmaker Sebastiano Melzi, autore di 17 punti.

“È stata un’ottima gara per tutto il primo tempo – dichiara l’assistant coach Triboli – nell’ultimo quarto abbiamo un po’ mollato, ma loro non sono mai rientrati sotto la singola cifra di svantaggio”.

BASKET TIRANO – TECNOADDA MANDELLO 77-89

PARZIALI: 11-19; 22-42; 45-63

MANDELLO DEL LARIO: Puglisi 8, De Gregorio 8, Albenga 6, Melzi 17, Raimondo 8, Balatti 4, Nasatti 7, Cala 13, Marrazzo 8, Longhi 10. All. Spandrio.