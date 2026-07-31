Basket Europei U18. L’Italia batte la Turchia, Niang MVP

Gli azzurri vincono 76-59

16 punti in 24 minuti per il mandellese

TRENTO– Ennesima prestazione “cinque stelle lusso” per il mandellese Cheickh Niang ai Campionati Europei U18 di Trento. Il giocatore della Dolomiti Energia è stato il migliore in campo nella sfida di ieri contro la Turchia, con 16 punti a referto.

La formazione turca si è presentata alla sfida di ieri contro gli azzurri da imbattuta, avendo vinto tutte e tre le partite del girone e anche un facile primo turno contro l’Austria.

I ragazzi di coach Marco Sodini hanno approcciato il match con grande abnegazione. Il primo quarto è tutto di marca azzurra (27-8), vantaggio mantenuto per tutto il primo tempo (43-25).

Nella ripresa la Turchia prova a rientrare, non scendendo mai sotto i quindici punti di divario.

Al termine della gara coach Sodini ha potuto ampliare le rotazioni, vincendo comunque col punteggio di 76-59.

Per quanto riguarda Niang, solita partita di grande atletismo – compresa una stoppata “stereofonica” – conclusa con 16 punti in soli 24 minuti di gioco, con un ottimo 50% al tiro da tre punti (2/4).

Gli azzurri riposeranno oggi e poi giocheranno la semifinale contro la favorita Francia, sabato 1 agosto alle 18. L’altra semifinale sarà tra la Spagna – che ci ha sconfitti nel girone – e la Slovenia.