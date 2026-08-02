Basket Europei U18. Niang, il sogno continua, oggi la finale!

16 punti nella vittoria contro la Francia

Questa sera alle 20.30 la finale contro la Slovenia

TRENTO– Erano oltre trent’anni che la nazionale maschile U18 di pallacanestro non arrivava a una finale dei Campionati Europei. C’è riuscita ieri la truppa di coach Sodini, battendo con una rimonta incredibile la favoritissima Francia.

Sotto di quattordici punti a cinque minuti dalla fine della partita (49-63) gli azzurri letteralmente si rifiutano di perdere, mettendo in campo una difesa aggressiva e intensa. Il successivo parziale di 15-1 dell’ondata azzurra ribalta le sorti del match, coi transalpini che avrebbero la possibilità di vincerla con una tripla di Reynaert, sbagliata (64-64).

Nei tempi supplementari un tiro libero di Cheickh Niang ci regala tre punti di vantaggio (77-74), prima che la “tripla” del francese Latailleur impatti a quota 77.

Gli azzurri hanno meno di un secondo per provare a vincerla e ce la fanno grazie a un canestro da tre punti del miglior giocatore del match, Edoardo Di Meo (80-77).

Il mandellese Niang ha segnato tanto – 16 punti – con pessime percentuali (5/18). Il suo contributo non si è limitato però ai punti, visto che ha aggiunto 8 rimbalzi e 5 assist al suo match.

Gli azzurri giocheranno questa sera alle 20.30 la finale contro la Slovenia di Joksimovic, capace di rifilare ieri 20 punti alla Spagna (90-71).