Basket Europei U18. Super Niang, l’Italia tra le prime otto

19 punti per il mandellese

Battuta la Lituania, oggi la sfida contro la Turchia

TRENTO– Prosegue la corsa dell’U18 italiana ai Campionati Europei di pallacanestro in corso di svolgimento a Trento. I ragazzi di coach Marco Sodini hanno superato ieri la Lituania e attualmente sono tra le migliori otto formazioni d’Europa.

La squadra azzurra è approdata agli ottavi di finale grazie a un girone da due vittorie e una sola sconfitta, subita dalla Spagna.

Ieri ad affrontare gli azzurri c’era la sempre pericolosa Lituania, squadra tignosa che ha tenuto testa a lungo ai nostri ragazzi. Nel primo quarto gli azzurri hanno segnato ben trenta punti (30-20), con Cheickh Niang grande protagonista, già in doppia cifra.

Nella parte centrale del match i baltici sono stati a lungo in partita, prima di crollare nel finale di gara (83-71).

Il mandellese Niang ha mostrato i soliti pregi e difetti. Col suo fisico straripante risulta spesso incontenibile per gli avversari – 19 punti, miglior marcatore azzurro – ma tecnicamente i progressi da fare sono ancora ampi. Pur avendo mostrato un paio di interessanti “fade away”, l’azzurro ha continuato la sua lotta personale con il tiro da tre punti, sbagliando tutti e quattro i tiri presi.

Al momento Niang sta viaggiando a 13.5punti e 3.3 assist, con 12% da tre.

Oggi alle 18 gli azzurri affronteranno l’imbattuta Turchia per cercare di conquistare un posto in semifinale.