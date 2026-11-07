Basket Femminile. Pronto l’esordio per la squadra della Pol. Mandello

Sabato 7 novembre contro Binzago

“Squadra nata come punto d’arrivo per il settore giovanile”

MANDELLO DEL LARIO – Sabato 7 novembre alle 20.30 esordirà la prima squadra di pallacanestro femminile della Polisportiva Mandello del Lario nella sfida interna contro il POB Binzago.

La formazione è nata per poter dare uno sbocco concreto a tutte le ragazze che stanno giocando nel settore giovanile che i lariani condividono con la Carpe Diem Calolziocorte, altra società che negli ultimi anni sta lavorando con attenzione in questo settore.

“Il progetto nasce dalla necessità di creare un percorso completo per le ragazze e anche per le bimbe più piccole che stanno iniziando a giocare – dichiara Sara Fumagalli – il nostro obiettivo è quello di rappresentare un punto di arrivo e un punto di appoggio per le altre società limitrofe.

Nel roster ci sono otto under 17 aggregate nel gruppo di allenamento e per qualcuna di loro ci sarà spazio anche durante le partite”.

La squadra mandellese non ha ambizioni di classifica, consapevole che ci vorrà un po’ di tempo per fare le cose fatte bene.

A sostenere economicamente il progetto ci saranno D’Avino Consulting e Safe Flor.

La formazione di Mandello sarà allenata da coach Salvatore Fornaro. La squadra è composta da Nicole Mapelli, Sara Fumagalli, Aurora Colombo Zoe Crippa, Matilde Ciceri, Camilla Fumeo, Giorgia Sabatini, Marta Trezzi, Lucia Zucchi, Silvia Chitelotti, Linda Razza, Ariane Maudi.

Le Under aggregate saranno Giulia Ghezzi, Agata Mauri, Elasu Yagimli, Jennifer Turco, Sara Trezzi, Marta Pozzi.