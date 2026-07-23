Basket giovanile. Cheickh Niang convocato in nazionale U18

Giocherà il Campionato Europeo di categoria

La prima gara il 25 luglio contro la Lettonia

MANDELLO DEL LARIO – C’erano pochi dubbi a riguardo, ma si aspettava comunque la comunicazione ufficiale, arrivata oggi. Dopo Saliou, ormai un punto fermo della nazionale senior di coach Banchi, un altro Niang vestirà la maglia azzurra. Stiamo parlando del fratello diciassettenne Cheickh che, a partire dal 25 luglio, sarà in campo nel Campionato Europeo U18 che si giocherà tra la sua Trento e Rovereto.

La nazionale U18 esordirà il 25 luglio contro la Lettonia. Il giorno successivo la difficile sfida con la Spagna e quello dopo si giocherà contro l’Estonia. Tutte le gare si disputeranno alle 18.

Guardia di 195 cm nata nel 2008, Niang è alla prima manifestazione ufficiale con la maglia azzurra. Il giocatore mandellese è considerato uno dei prospetti più interessanti a livello internazionale per la sua età e avrà l’occasione di mettersi in mostra in un torneo dove gli avversari difficilmente avranno la sua esperienza.

Niang fin dallo scorso campionato è diventato un punto fermo della rotazione dell’Aquila Trento, sia in Serie A che in EuroCup. Con la formazione trentina nel massimo campionato italiano ha tenuto una media di 3.4 punti in circa 10 minuti di gioco, a soli 17 anni.