Basket giovanile. Lecchesi al top alla Garda Lake Cup 2026

La U17 femminile di Mandello vince il torneo

“Condivisione e spirito d’amicizia i valori fondamentali”

CALOLZIOCORTE – Dal 24 al 26 aprile scorso diverse squadre lecchesi hanno partecipato alla Garda Lake Cup 2026, torneo di basket e minibasket, aperto sia a gruppi femminili che maschili.

A scendere in campo sono stati diversi gruppi: gli Aquilotti della NP Olginate, gli Esordienti, l’U14 maschile e l’U17 femminile della Polisportiva Mandello del Lario.

Il risultato migliore l’ha ottenuto il gruppo femminile mandellese, potenziato da alcune giocatrici provenienti dalla Carpe Diem Calolziocorte. Le lecchesi hanno portato a termine un cammino immacolato, che l ha portate a vincere il torneo.

“Al di là dei risultati, ciò che ha reso speciale questa edizione è stato il sostegno reciproco tra i gruppi – commenta Sara Fumagalli, responsabile minibasket per Carpe Diem Calolziocorte e NP Olginate – la finale delle Under 17 ha visto sugli spalti tutto il gruppo Mandello, affiancato dai bambini di Olginate, che hanno tifato con entusiasmo e senza risparmiarsi. Un’immagine che racconta in modo autentico lo spirito sano dello sport giovanile: condivisione, rispetto, amicizia e senso di appartenenza. È proprio questo il valore più grande che i ragazzi hanno portato a casa, vivendo in prima persona un’esperienza che unisce e lascia il segno”.