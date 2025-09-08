Basket. Italia eliminata dalla Slovenia, ancora bene Niang

Un Doncic da 42 punti elimina gli azzurri (77-84)

12 punti e 6 rimbalzi per il mandellese Saliou Niang

MANDELLO DEL LARIO –L’EuroBasket 2025 si è concluso in modo amaro per la nazionale maschile di pallacanestro dell’ormai ex commissario tecnico Gianmarco Pozzecco. Gli azzurri si sono dovuti inchinare alla prestazione mostruosa di Luka Doncic – 20 punti nel solo primo quarto, 42 alla fine – e hanno perso col punteggio di 77-84.

Pur non essendo andato bene come risultati di squadra, l’EuroBasket è stata un’esperienza incredibile per il mandellese Saliou Niang. A soli ventuno anni il giocatore che tra pochi giorni esordirà con la Virtus Bologna ha dimostrato di poter essere decisivo nelle due metà campo, al netto di qualche comprensibile ingenuità.

Nella gara di ieri contro la Slovenia Niang è stato il secondo marcatore azzurro con 12 punti, a cui ha aggiunto 6 rimbalzi, migliore di squadra insieme al capitano Nicolò Melli. Da sottolineare anche la grande efficienza in campo: nei 23 minuti che ha passato sul parquet, l’Italia ha avuto un plus minus di + 9, secondo miglior dato dietro il + 11 di Fontecchio.

Come se non bastasse, si è dovuto marcare per lunghi tratti anche il fenomenale Doncic, riuscendo a essere il più efficace tra gli azzurri nel contenere il talento sloveno.

Adesso l’Italia ripartirà ora da un nuovo Commissario Tecnico – Banchi? Trinchieri? – e di sicuro Niang sarà uno dei perni della nostra nazionale in vista dei prossimi impegni.