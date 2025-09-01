Basket. L’Italia vola con Fontecchio, meno spazio per Niang

Battuta la Bosnia 92-79

Super Fontecchio da 39 punti, solo 12 minuti per Niang

MANDELLO DEL LARIO – Seconda vittoria in due giorni per la nazionale azzurra di coach Gianmarco Pozzecco. L’Italbasket ha superato la Bosnia col punteggio di 92-79 al termine di una gara che è stata meno semplice di quello che direbbe il risultato finale.

Grande protagonista della partita è stato Simone Fontecchio. Il giocatore dei Miami Heat ha letteralmente preso la squadra sulle spalle fin dal primo tempo – chiuso con ventuno punti – e ha continuato a martellare la difesa balcanica anche nella ripresa. Al termine del match il suo tabellino segnava 39 punti complessivi, nuovo record nazionale in una partita ai campionati europei, superato “Il mago” Bargnani, fermo a 36.

Nella giornata di gloria di Fontecchio c’è stato meno spazio per il nostro Saliou Niang, sostanzialmente il cambio dell’abruzzese. Il mandellese ha giocato solo 12 minuti – il dato più basso delle prime tre partite – finendo due volte in lunetta e chiudendo con tre punti complessivi e un plus minus di “più sei”.