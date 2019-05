Basket. Mandello resta in gioco, Civatese ai saluti

Mandello espugna il campo di Corbetta e va a gara tre.

Civatese, due sconfitte in altrettante gare.

CORBETTA – La Tecnoadda Mandello mette in scena una delle migliori prestazioni di questa stagione e riesce a espugnare il campo dello Show Camp Basketschool, riportando la serie sul Lario per la decisiva gara 3.

Al contrario della precedente partita, questa volta Mandello parte concentrata e chiude il primo quarto avanti di un piccolo margine (13-17), difeso fino al riposo lungo (34-39).

Nella ripresa sono sempre i lariani a fare la partita, in un continuo elastico che li vedrà sempre in vantaggio, ma mai in grado di chiudere il match. La vittoria arriva comunque nel finale col punteggio di 65-72. Miglior marcatore Luca Anghileri a quota 14.

“Siamo stati bravi – dichiara coach Marco Pozzi – in difesa siamo stati attenti ad applicare quegli aggiustamenti provati in settimana. Ho visto una squadra più decisa rispetto a venerdì prossimo.”

La decisiva gara 3 si giocherà venerdì 17 maggio al CRAL di Mandello, con inizio alle ore 21.00.

SHOW CAMP BASKETSCHOOL – TECNOADDA MANDELLO 65-72

PARZIALI:13-17, 34-39, 51-62

CORBETTA: Meda 8, Cagner 20, Castiglioni 8, Varliero 6, Maltagliati 10, Banfi 6, Parini 7, Beppato, Passerini n.e, Chiesa n.e, Testai n.e. All. Annese

MANDELLO:Tavola 2, Paduano 4, Balatti, Radaelli 13, Motta 9, Papa Niang 8, Crippa 10, De Gregorio 2, Anghileri 14, Marchesi 1, Zucchi 3, Marrazzo 6. All. Pozzi

SETTIMO MILANESE – Finisce a Settimo Milanese la stagione dell’Edilcasa Civatese. La squadra meneghina si è dimostrata più cinica nei momenti decisivi e ha chiuso la serie con un perentorio 2-0.

La Civatese ritrova il lungo Andrea Corti, assente nel primo match per motivi di lavoro, e l’impatto del brianzolo è subito positivo. Le squadre lottano a viso aperto e,alla fine di un bel primo tempo, la partita è in assoluta parità (34-34).

Nella terza frazione è Settimo a prendersi un piccolo vantaggio. La formazione di casa schiera una fastidiosa zona nell’ultimo quarto e i grigiorossi lecchesi non sono in grado di rispondere in maniera adeguata, perdendo col punteggio di 76-64.

“È stata una stagione fantastica, abbiamo raggiunto tutti i nostri obbiettivi sia in termini di risultati che tecnici; i giocatori sono cresciuti e i nostri giovani hanno avuto minuti importanti, sicuramente l’anno prossimo potremo contare su di loro. Desidero ringraziare tutti i miei giocatori e il mio staff per la professionalità dimostrata durante l’anno” ha dichiarato coach Marco Brusadelli a fine partita.

SETTIMO BASKET – EDILCASA CIVATESE 76-64

SETTIMO MILANESE: Marangoni 17, Daverio 12, Caselli, Benfenati, Cogliati 2, Acerni 10, Antonini, Ciolina 2, Ronca 12, Grassi 2, Colombo 5, Rondena 15. All. Antonini

CIVATE: Castagna 17,Galli 12,Corti 9,Valsecchi 8,Castelnovo 7,Panzeri 6,Consonni 3,Negri 2,Capovilla Castelletti Bosso Huertas. All. Brusadelli