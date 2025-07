Basket NBA. Esordio in doppia cifra per Niang in Summer League

10 punti e 5 rimbalzi per il mandellese

In campo tra due giorni contro Milwaukee

MANDELLO DEL LARIO – Mentre tutto il mondo aspettava l’esordio – deludente! – di Cooper Flagg, in provincia di Lecco gli occhi erano tutti sulla partita di Summer League tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, in attesa di un debutto molto più atteso, quello del mandellese Saliou Niang.

Il giocatore ex Trento – che non ha ancora annunciato ufficialmente il passaggio alla Virtus Bologna – sta “assaggiando” il mondo americano dopo esser stato scelto alla 58° chiamata dai Cavs.

L’impatto non è stato semplice, forse anche per via della tensione del debutto. Entrato poco prima della metà del primo quarto, lo ha chiuso con zero punti e tre palle perse.

Nella seconda frazione sono arrivati i primi punti – canestro e libero aggiuntivo – e nell’ultimo quarto, giocato quasi per intero, i sette che hanno portato il suo tabellino personale a quota dieci, con 5 rimbalzi e altrettante palle perse in 23 minuti di gioco. Purtroppo per lui Indiana ha vinto in volata (115-116), coi Cavs che hanno sbagliato il tiro della potenziale vittoria.

Niang ha evidenziato i pregi e difetti del suo gioco. Entrano nella prima categoria una difesa atletica e pressante e la capacità di andare forte a rimbalzo, soprattutto offensivo. Di contro il trattamento di palla e le letture sono da migliorare.

La prossima partita della Las Vegas Summer League per Niang sarà nella notte italiana tra sabato e domenica, avversari i Milwaukee Bucks.