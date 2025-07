Basket NBA. Niang, primo “back to back”

Due vittorie per i Cavaliers

11 rimbalzi presi nella sfida contro gli Heat

MANDELLO DEL LARIO – Anche se è solamente Summer League, Saliou Niang inizia a far conoscenza dei veri ritmi della NBA. Il mandellese la scorsa notte a Las Vegas ha giocato il primo “back to back” della sua carriera americana.

Con “back to back” si intende il disputare due partire in due serate consecutive. Niang ha giocato nella notte tra sabato e domenica contro Milwaukee, in quella tra domenica e lunedì contro i Miami Heat. Cleveland ha vinto entrambe le partite.

L’altra novità di entrambe le partite è che il giocatore è partito in quintetto, restando sempre sulla ventina di minuti di gioco. Contro i Bucks Niang ha segnato 7 punti ma con lui in campo il “plus minus” è stato di -9. Molto meglio è andata contro gli Heat, dove il futuro giocatore della Virtus Bologna ha catturato 11 rimbalzi in soli 24 minuti di gioco, con un “plus minus” di +18.

Al momento Cleveland ha un record di due vinte e una persa. I Cavs torneranno in campo nella notte tra mercoledì e giovedì, avversari i finora imbattuti Sacramento Kings.