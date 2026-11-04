Basket NCAA. Che esordio per Saliou Niang con LSU!

Facile vittoria contro LSU New Orleans

Per il mandellese 14 punti e altrettanti rimbalzi

BATON ROUGE – Esordio spettacolare nel campionato NCAA per il mandellese Saliou Niang. Il giocatore della nazionale italiana è stato il migliore in campo per la Louisiana State, nel non troppo complicato derby contro la LSU New Orleans.

Il dislivello tra la principale università dello stato e una più locale è evidente e lo si percepisce fin dal primo tempo, chiuso con LSU avanti 53-17.

Al termine il tabellone segnerà un ampio 100-57, con il coach dei padroni di casa che ha dato ampio spazio ai giocatori di rotazione, preservando il quintetto base.

Nonostante i soli 23 minuti in campo, Niang ha concluso la sua prova con 14 punti, altrettanti rimbalzi, 5 assist e 6 recuperi. Una gara totale che dà l’idea dell’impatto che potrà avere il lariano sul mondo NCAA.