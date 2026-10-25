Basket NCAA. Saliou Niang, esordio amaro con LSU

Sconfitta in casa di Florida State (89-87)

Cinque punti e sette rimbalzi per il mandellese

MANDELLO DEL LARIO – Inizia con una sconfitta – in “Exibithion game”, le nostre amichevoli pre stagionali – la carriera a Louisiana State del mandellese Saliou Niang. La squadra della Louisiana ha perso sul campo di Florida State.

Il match è stato a larghi tratti molto emozionante, con la squadra della Florida che provava a scappare via, grazie a uno Shon Abaev da 26 punti, e i gialloviola che non volevano cedere il passo.

Nel teso finale Robinson II, superato, si aggrappa alla maglia di Dent. Antisportivo, due tiri per LSU e palla in mano. Dent ne segna solo uno (89-87) e poi, con un paio di secondi ancora sul cronometro, sbaglia la rimessa che avrebbe potuto dare agli ospiti il tiro del pareggio o addirittura della vittoria.

Per Niang un esordio senza acuti, con 5 punti e 7 rimbalzi. Meglio di lui ha fatto Elisèe Assui, guardia italiana del 2006 proveniente dal vivaio di Varese. Per lui una prova da 11 punti in 20 minuti di gioco, con 4/5 al tiro e due canestri da oltre l’arco dei tre punti.