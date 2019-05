Basket. Play Off Serie D, Mandello ko ai supplementari

Tempo di lettura: 1 minuto

Paduano impatta alla fine dei regolamentari.

Quattro uomini in doppia cifra per i lariani.

MANDELLO – Inizia in salita il secondo turno di Play Off per la Tecnoadda Mandello. La formazione di coach Marco Pozzi ha infatti perso la sfida casalinga contro lo Show Camp Basketschool ai tempi supplementari.

L’inizio di gara vede la squadra ospite piuttosto decisa, attaccando spesso il ferro in uno contro uno e mettendo in difficoltà la difesa mandellese. La Tecnoadda fatica a essere incisiva in attacco e si ritrova quasi dieci punti da recuperare alla fine del primo tempo (26-35).

Nella ripresa i ragazzi lecchesi iniziano con tutt’altro piglio, recuperando agilmente il divario e iniziando un lungo testa a testa fino ai minuti finali. Sarà una tripla di Simone Paduano a impattare definitivamente la gara, mandando la partita ai tempi supplementari. Purtroppo per i mandellesi saranno gli ospiti a prevalere, vincendo col punteggio di 80-81.

“Non è stata una bella partita – dichiara coach Marco Pozzi – ma sicuramente è stata emozionante. I miei ragazzi hanno lottato, ma il 20/32 ai tiri liberi ci è costato carissimo. Ora dobbiamo vincere a casa loro se vogliamo proseguire la serie.”

TECNOADDA MANDELLO – SHOW CAMP BASKETSCHOOL 80-81 d.t.s.

PARZIALI: 18-25, 26-35, 53-55.

MANDELLO: Tavola 12, Paduano 6, Balatti, Radaelli 20, Motta 2, Niang 10, Crippa 11, De Gregorio, Anghileri 4, Marchesi, Zucchi, Marrazzo 15. All. Pozzi