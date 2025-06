Basket. Saliou Niang ce l’ha fatta, scelto dai Cleveland Cavaliers

I Cavs spendono per lui la 58° scelta

Il giocatore era presente al Barclays Center di Brooklyn

MANDELLO DEL LARIO – Alla fine Saliou Niang ce l’ha fatta. L’ala mandellese è selezionata scelta dai Cleveland Cavaliers con il 58° pick, penultima scelta del Draft 2025. Il nome di Niang aveva cominciato a comparire nei “mock draft” – le previsioni che gli esperti fanno, prima delle selezioni – negli ultimi giorni, salendo al massimo fino alla 57° scelta degli Orlando Magic.

Negli ultimi tre giorni il suo nome è stato sempre accostato a quello dei Cavs con la 58° scelta, sintomo che gli esperti sapevano di una “promessa” fatta dalla squadra dell’Ohio al giocatore, che era presente al Barclays Center di Brooklyn.

Quando è arrivato il momento della selezione, il vice-commissioner della NBA Mark Tatum ha pronunciato la classica frase di rito: “With the 58 pick, in the 2025 draft, the Cleveland Cavaliers select Saliou Niang”.

Niang si è alzato ed è andato a stringere la mano a Tatum, prima di concedersi per una breve intervista.

Con questa ultima sorpresa si è conclusa una stagione incredibile per il ventunenne mandellese, partendo dall’esordio in nazionale e passando per la vittoria della Coppa Italia con Trento, del titolo di giocatore più migliorato della Serie A e di quello di miglior difensore all’Eurocamp di Treviso.

La successiva tappa dovrebbe essere l’annuncio del contratto con la Virtus Bologna, squadra che il prossimo anno gli permetterà di giocare l’Eurolega.