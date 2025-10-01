Basket. Saliou Niang, che debutto in Eurolega!

La sua Virtus batte il Real Madrid (74-68)

Clamoroso “poster” in testa all’argentino Deck

BOLOGNA – Secondo un suo vecchio coach lecchese, una delle capacità migliori di Saliou Niang è quella di adeguarsi rapidamente al livello della competizione in cui gioca. Si era visto lo scorso anno al debutto in nazionale – dove fu uno dei migliori di una spedizione deludente – ed è stato confermato ieri al debutto in Eurolega, guidando la sua Virtus Bologna alla vittoria contro il Real Madrid di Sergio Scariolo (74-68) , con Gabriele Procida nemmeno a roster.

Niang è entrato in campo dopo poco più di tre minuti, prendendo il posto di Derrick Alston jr, e ha segnato i suoi primi punti nella competizione dopo un rimbalzo offensivo, sullo scadere del primo quarto (14-19).

A fine partita saranno 14 i punti del mandellese – con 6/8 al tiro, 4 rimbalzi e 3 assist – compresa la schiacciata del 68-61 in testa all’argentino Gabriel Deck, condita da uno splendido sorriso, a due minuti dalla fine del match.