Basket. Saliou Niang convocato con la nazionale azzurra

Ritrovo fissato per il prossimo 10 agosto

In programma le sfide contro Bosnia e Serbia per cercare la qualificazione ai Mondiale 2027

MANDELLO DEL LARIO – Anche quest’estate il mandellese Saliou Niang sarà protagonista con la maglia azzurra. Il Commissario Tecnico di ItalBasket Luca Banchi conterà ancora sull’ala ex Virtus Bologna – da settembre in NCAA a Louisiana State – per cercare di inseguire la qualificazione ai Campionati Mondiali 2027.

Niang farà parte del primo gruppo di atleti convocati e arriverà in ritiro il prossimo 10 agosto insieme a Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele, Alessandro Pajola e John Petrucelli.

Dal 14 si aggregheranno anche Nico Mannion, Stefano Tonut, Niccolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci e Giovanni Emejuru.

La nazionale azzurra disputerà due partite di qualificazione: venerdì 28 agosto alle 20 a Tuzla contro la Bosnia-Erzegovina e lunedì 31 all 19.30 a Pesaro, contro la Serbia di Jokic.

Il ventiduenne Niang ha iniziato la sua avventura azzurra con coach Gianmarco Pozzecco, mettendosi subito in mostra agli scorsi Campionati Europei, distinguendosi per atletismo e capacità difensive.