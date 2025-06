Basket. Saliou Niang, due notti per sognare la NBA

Questa notte inizia il draft NBA

Potenziale scelta a fine secondo giro per il mandellese

MANDELLO DEL LARIO – il cestista mandellese Saliou Niang è l’unico italiano presente tra i potenziali candidati a una scelta nel Draft NBA 2025. L’ormai ex giocatore dell’Aquila Trento – a breve dovrebbe venire annunciato il suo accordo con la Virtus Bologna – dovrà attendere una, ma presumibilmente due, notti per sperare di poter sentire il suo nome pronunciato dal commissioner Adam Silver o dal suo vice.

Il draft NBA comincerà alle 20 del 25 giugno al Barclay’s Center di New York, le due del mattino in Italia. Questa notte verranno selezionati i trenta atleti del cosiddetto primo giro, domani notte alla stessa ora quelli del secondo giro, che saranno solamente ventinove.

In un report di qualche settimana fa di ESPN Niang era stato classificato come il 78° miglior giocatore di questa annata, quindi senza molte speranze di sentire il suo nome chiamato dal commissioner, neanche al secondo giro.

Dopo la bella figura fatta all Eurocamp di Treviso, dove venne nominato miglior difensore della manifestazione, e alcuni provini fatti negli USA – tra cui Orlando e Cleveland – nelle ultime ore il suo nome è comparso in fondo al mock draft di diversi siti specializzati. Espn pensa che Houston potrebbe spendere per lui la 59° chiamata – l’ultima! – ma altri siti come quello del NY Times lo vedono selezionato alla 58° da Cleveland.